Sigma est le nouveau fauteuil 6 roues fabriqué par la société Vermeiren. A propulsion, il dispose d'un système de triple palonnier : un de chaque côté du fauteuil et un dernier sur l'arrière. Cela permet le franchissement d'obstacles de 5 à 6,5 cm en assurant le contact des 6 roues au sol. Cette technologie a été nommé "All-Tracks". Le Sigma est livré avec un système de commande LiNX. Le boitier de commande est escamotable. Sa vitesse maximale est de 6 ou 10 km/h. Son utilisation mixte, intérieur comme extérieur, est assurée par ses compétences de conduite et sa compacité. Sa longueur est à partir de 113cm (avec repose-pieds) et sa largeur à partir de 58cm. Son rayon de giration est de 127,7cm.



L'assise peut être configurée avec au choix un lift de 30cm, une assise inclinable à 50°, des repose-jambes électriques. Vous avez le choix du revêtement de l'assise et du dossier. Vous avez également le choix entre des repose-pieds ou repose-jambes (manuels ou électrique) ou repose-jambes monobloc (électrique). Personnalisation : 32 coloris sont disponibles sur commande. Un rappel de la couleur choisie sera visible à l'intérieur des jantes des roues centrales. 6 accroche-taxis assurent la sécurité durant le transport véhiculé. Une version du Sigma nommée Sigma 230 apporte des roues avant plus grandes (capacité de franchissement de 6,5cm) et des fourches en métal. Ce produit existe en AA1 Light, AA1 Evolution, AA2 Light et AA2 Evolution. Le Light dispose d'un réglage manuel (par système de rail) du siège et du dossier tandis que l' Evolution assure un réglage du siège et du dossier par vérins électriques.





Caractéristiques techniques : Largeur d'assise : 40 - 45 - 50cm. Hauteur d'assise (par un système butoir avec tube télescopique) : 43,5 - 45 - 46,5 - 48 - 49,5cm. Profondeur d'assise : 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52cm. Hauteur du dossier : 61cm. Largeur totale : 58 - 63 - 68cm. Longueur totale : 117,7cm. Diamètre des roues centrales : 35 x 7cm. Diamètre des roues avant : 20 x 5cm (23 x 5cm pour le Sigma 230). Diamètre des roues arrière : 14 x 4cm. Distance entre l'assise et le repose-pied : 25 à 53cm. Inclinaison de dossier allant de 0° à 30°. La pente maximum franchissable est de 6°. La garde au sol est de 6.5cm de haut. Deux batteries de 12V - 80 Ah de série pour une autonomie avoisinant les 35km. Un coupe-circuit a été prévu pour favoriser le transport aérien. Le fauteuil dispose de 2 motorisations : 220 W 2 pôles ou 350 W 4 pôles pour plus de puissance. Poids total du fauteuil :141kg. Poids maximum utilisateur : 150kg.



Options (liste non exhaustive) : double commande tierce-personne, commande séparée pour vérins, mini joystick, commande Linx avec écran LCD, commandes spéciales au menton, sur tablette, pivotante avec abaissement pour accès à la table, pneus crampons gonflables, lisses gonflables, crampons à bandages ou crampons gonflables, upport de canne et porte gobelet, appui-tête, rétroviseur, bascule assise 50°, dossier tubulaire en nylon avec sangles ajustables.



Tarifs : Sigma et Sigma 230 AA1 Light, à partir de 3.487,95€ TTC. Remboursement de la part de la Sécurité Sociale de 3.487,95€ - Sigma et Sigma 230 AA1 Evolution, à partir de 3.836,10€ TTC. Remboursement de la part de la Sécurité Sociale de 3.487,95€ - Sigma et Sigma 230 AA2 Light à partir de 3.938,01€ TTC. Remboursement de la part de la Sécurité Sociale de 3.938,01€ - Sigma et Sigma 230 AA2 Evolution (avec Double Commande Tierce personne) à partir de 4.652,27€ TTC. Remboursement de la part de la Sécurité Sociale de 4.652,27€.



Points positifs : design, rappel de couleur au niveau des jantes, remboursement Sécurité Sociale, nombreux réglages, options multiples, configurations de l'assise diverses : lift, assise inclinable, etc.





Alexandre Joos, ergothérapeute, mars 2020.





